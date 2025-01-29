Москва, 29 января, 2025, 13:14 — ИА Регнум. Героя России, участника программы «Время героев» Сергея Кузьминчука назначили на должность федерального инспектора по Камчатскому краю аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Об этом 29 января сообщили в пресс-службе проекта.

пресс-служба программы «Время героев». Кадр из видео Сергей Кузьминчук

Кузьминчук отметил, что для него возможность работать на благо родного ДФО ― большая ответственность.

«На новом посту я буду руководствоваться принципами служения людям и достижения видимых для жителей результатов. Верховный главнокомандующий назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России на весь XXI век, и я намерен внести свой вклад в достижение поставленной цели», ― подчеркнул он.

Кузьминчук добавил, что, став в мае прошлого года одним из 83 участников первого потока «Времени героев», он получил возможность учиться у ведущих управленцев России, таких как полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. По его словам, Трутнев помог ему полноценно и в кратчайшие сроки ознакомиться с деятельностью аппарата полномочного представителя, погрузиться в региональную повестку и задачи, которые предстоит решать для развития Камчатского края.

Полпред, в свою очередь, отметил, что решение по назначению Кузьминчука федеральным инспектором по Камчатскому краю ― это только первый шаг в работе на гражданской государственной службе в администрации главы государства.

Сергей Кузьминчук родился во Владивостоке в 1989 году. В 2010 году окончил Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооружённых сил Российской Федерации». За выполнение боевых задач в зоне спецоперации в 2022 году удостоен звания Героя Российской Федерации. В 2021 году награждён медалью Суворова. С мая 2024 года является участником президентской программы «Время героев».

Как сообщало ИА Регнум, ранее состоялось 19 назначений из числа участников первого потока обучения на программе. Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор РФ Алексей Кондратьев.

28 января стало известно о назначении ещё одного участника первого потока программы «Время героев» Александра Тихонова заместителем полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.