Москва, 29 января, 2025, 13:16 — ИА Регнум. Попытка переизбраться крайне опасна для главы киевского режима Владимира Зеленского, поэтому он продолжит лгать, затягивать процесс с переговорами и отправлять украинских юношей на смерть. Об этом заявил 29 января зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Отвечая на просьбу оценить возможность переговоров Москвы и Киева и возможность участия в них Зеленского, он отметил, что президент России Владимир Путин накануне исчерпывающим образом охарактеризовал нынешний момент и ситуацию с полномочиями украинского руководства.

«Переговоры возможны, но очевидно, Россия к ним готова на вполне определенных условиях», — сказал Медведев, подчеркнув нелегитимность Зеленского.

По его словам, глава киевского режима может попытаться снова победить на выборах, но это для него чрезвычайно опасно. Он либо проиграет, например бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, либо Запад просто уберёт его фигуру с шахматной доски.

«Значит, этот растерянный персонаж в засаленной зелёной майке будет и дальше патологически врать, всячески тянуть с переговорами и посылать 18-летних на войну», — констатировал Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине можно вести с кем угодно, если есть желание прийти к компромиссу. При этом Зеленский в силу нелегитимности не может ничего подписывать. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией.

Киев может отменить запрет, например через председателя Верховной рады, если же сам Зеленский захочет участвовать в переговорах, но Россия готова выделить для этого представителей, отметил президент.

Зеленский после слов Путина призвал западных союзников давить на Россию, «верить в мир и приближать его благодаря силе». Он обвинил российские власти в попытках продолжить конфликт или «получить паузу».