Москва, 29 января, 2025, 13:24 — ИА Регнум. Российский средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника над Курской и Мурманской областями, сообщили 29 января в Минобороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«В период с 10:05 до 11:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Курской и Мурманской областей», — сказано в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис информировал, что на территории региона объявлена опасность прилёта беспилотных летательных аппаратов.

29 января Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Мурманска. Соответствующее решение приняли для безопасности полётов гражданских воздушных судов, пояснил пресс-секретарь агентства Артём Кореняко.

Российские средства ПВО в минувшие сутки сбили 165 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о пожаре в Кстовской промзоне, возникшем после отражения атаки украинских дронов на регион.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинформировал, что над регионом за ночь отразили атаки 29 беспилотников. В Брянской области уничтожили 33 БПЛА самолётного типа, в том числе три реактивных. 27 дронов сбили силы ПВО Минобороны, ещё шесть — спецподразделение управления Росгвардии.

Всего с начала проведения спецоперации ВС РФ ликвидировали 41 800 дронов противника.