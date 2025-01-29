Таллин, 29 января, 2025, 13:09 — ИА Регнум. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил ввести плату для судоходных компаний за перемещение по Балтийскому морю грузовых судов, сообщил в среду, 29 января, финский портал Yle.

РИА Новости/ Игорь Зарембо

Певкур сравнил ситуацию с покупкой авиабилета, отметив, что в этом случае пассажир должен оплатить аэропортовый сбор, включаемый в стоимость билета.

«Средства, привлечённые от компаний, будут направлены на защиту подводных кабелей», — сказал глава минобороны Эстонии.

Западные страны, имеющие выход к Балтике, рассматривают различные способы защиты кабелей, отметил он, подчеркнув, что установка автоматических сенсорных систем на дне моря или защита тросов барьерами требуют значительных вложений.

Как передавало ИА Регнум, 13 января стало известно о повреждении подводного кабеля в Балтийском море, соединяющего Швецию, Литву, Германию и Финляндию. Ранее на Балтике произошло ещё три подобных инцидента. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в срочном порядке рассмотрит вопрос о развёртывании миссии военных патрулей для охраны инфраструктурных объектов. Два корабля НАТО вошли в Финский залив 15 января.

Страны НАТО воспользовались происшествием с повреждением подводных кабелей в качестве предлога для увеличения своего военного присутствия в стратегическом регионе и в целях борьбы с экспортом российской нефти, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обвинения в причастности РФ к повреждению кабелей безосновательны и являются абсурдом. Он подчеркнул, что подобные заявления смехотворны на фоне отсутствия реакции на диверсионную деятельность Украины в этой акватории.

Руководство балтийских стран НАТО с новой силой заговорило о «развязанной Россией гибридной войне» и необходимости «противодействия», отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Виктор Лавриненко. Создаётся впечатление, что западная «партия войны» делает всё возможное, чтобы не допустить геополитической деэскалации, указал эксперт.