Москва, 29 января, 2025, 12:49 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали в Москве бывшего вице-президента Российского футбольного союза (РФС) и действующего генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина. Об этом 29 января сообщили в правоохранительных органах.

РИА Новости/Наталья Селиверстова

Информацию приводят «Известия». По предварительным данным, которые привёл источник, Анохин пытался дать сотруднику правоохранительных органов сумму в размере 50 млн рублей.

Лицо, которому передавались деньги, также задержали. Сейчас устанавливаются другие обстоятельства.

Как сообщало ИА Регнум, это уже не первый случай, связанный с дачей взяток с крупной суммой средств. В начале ноября заместителя руководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрия Каменева арестовали в рамках расследования уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Кроме того, о другом таком случае стало известно в Дагестане, где правоохранительные органы задержали бывшего заместителя министра образования и науки республики по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Речь идёт о незаконном вознаграждении на сумму 60 млн рублей.