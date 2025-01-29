Берлин, 29 января, 2025, 12:41 — ИА Регнум. Берлин продолжит нести ответственность за военные преступления гитлеровской Германии во время Второй Мировой войны, в том числе и за блокаду Ленинграда. Об этом сообщили в МИД ФРГ.

Алексей Смагин/РИА Новости

«Блокада Ленинграда была страшным преступлением, которое Вермахт совершил против Ленинграда и его населения. Германия взяла на себя ответственность во всём мире за преступления, совершённые во время Второй мировой войны, и будет продолжать это делать», — указали в ведомстве.

В немецком МИД уточнили, что правительство ФРГ с 2019 года реализует так называемый гуманитарный жест общим объёмом €12 млн, направленный на финансирование больницы в Санкт-Петербурге, где лечатся блокадники, а также на проведение соответствующих мероприятий для блокадников. При этом в министерстве заверили, что Берлин продолжит оказывать поддержку городу вне зависимости от украинского конфликта.

27 января исполнился 81 год полному освобождению Ленинграда от блокады, которая продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее в январе в ходе заседания оргкомитета «Победа» президент России Владимир Путин заявил, что главными участниками праздника 80-летия Победы 9 мая 2025 года будут ветераны. Глава государства поручил представителям властей регионов лично встретиться с ветеранами, узнать об их проблемах и обеспечить их решение.

Президент также подписал указ, в соответствие с которым ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам, а также бывшим малолетним узникам концлагерей в 2025 году выплатят разово по 80 тыс. рублей.

Значимость Победы в Великой Отечественной войне для всей России колоссальна, заявил Путин. Защита Отечества и служение Отечеству во все времена было и остаётся для граждан России священным делом, подчеркнул он.