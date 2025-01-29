Бангкок, 29 января, 2025, 13:08 — ИА Регнум. В Таиланде полиция пресекла незаконную деятельность иностранцев, которые организовали на острове Панган в южной провинции Сураттхани частный детский сад под названием Coolscool. Задержаны пятеро россиян. Об этом сообщила газета Khaosod.

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Проверку в дошкольном учреждении правоохранители провели 28 января. Выяснилось, что четверо работников детсада ведут трудовую деятельность без соответствующего разрешения. Ещё одного гражданина России обвинили в управлении нелегальным бизнесом, связанным с оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми.

Таиландские полицейские задержали в детском саду ещё трёх человек ― двух граждан Украины и одного гражданина Мьянмы. Им также вменяют в вину нарушение трудового и иммиграционного законодательства королевства.

khaosodenglish.com Рейд в нелицензированном детском саду на острове Кох Пханган

В консульском отделе посольства России в Таиланде ТАСС сообщили, что уведомлений от полиции по этому делу не поступало, а сами задержанные россияне за консульской помощью пока не обращались.

Как сообщало ИА Регнум, в середине сентября прошлого года стало известно о задержании туристической полицией на острове Панган в Таиланде двоих россиян. Их обвинили в нелегальной работе.

Установлено, что 35-летний Евгений приехал на остров по туристической визе, денег на еду и жильё у него не было. Тогда мужчина попросил помощи у своего соотечественника, ресторатора Анатолия. Тот нанял его на несколько дней в качестве электрика. Во время выполнения работ в ресторан пришла полиция. Мужчину обвинили в нелегальном трудоустройстве, а ресторатора — в предоставлении работы. Мужчинам могут выписать штраф или депортировать.

Ещё четверых россиян задержали на одной из вилл на острове Пхукет в Таиланде в январе 2024 года. В момент задержания они играли в покер. Мужчин заподозрили в участии в азартных играх.