Сухум, 28 января, 2025, 18:00 — ИА Регнум. Член Общественной палаты (ОП) Республика Абхазия Давид Пилия прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому 32% избирателей намерены проголосовать за пророссийского кандидата Бадру Гунба. За его ближайшего оппонента Адгура Ардзинба готовы проголосовать 15% респондентов.

«Конечно, кому-то это может не понравиться, кому-то понравиться, кто-то рад, что такое исследование провели. Всегда будет такой спор. Вести борьбу с социологами не стоит», — отметил Пилия.

Член ОП добавил, что законодательство Абхазии позволяет кандидатам проводить альтернативные опросы и представлять населению республики свои данные.

Одним из тех, кто поддерживает пророссийского кандидата стал член союза художников Абхазии Амиран Адлейба. В беседе с журналистами он выразил свою взвешенную позицию, отметив высокий профессиональный уровень всех претендентов.

Адлейба рассказал, что знаком со своим кандидатом более 20 лет. По его мнению, Бадра Гунба способен тщательно обдумывать решения, адаптироваться к различным ситуациям без потери принципиальности, он также проявляет глубокое уважение к абхазским традициям, что является неотъемлемой частью национальной идентичности.

«Вот эта этика, абхазская, традиционная, эти качества в нём есть. Дипломатичность. Стаж есть. Как управленец в государстве, он уже был бывшим министром культуры, так что опыт есть в строительстве нашего государства», — добавил член союза художников республики.

Адлейба также отметил, что Гунба выражает готовность к построению надёжных и доверительных отношений с Россией, что, по его мнению, является залогом успешного будущего.

Как передавало ИА Регнум, ранее и. о. президента Абхазии Валерий Бганбаобратился к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом и попросил поддержать пророссийских кандидатов на выборах главы республики. В своём обращении Бганба заявил о политическом кризисе в республике.

Опросы общественного мнения показали широкую поддержку Гунба, у которого есть управленческий опыт и поддержка со стороны России. В то время как сторонники кандидата в президенты, экс-министра экономики Адгура Ардзинба ранее призвали взяться за оружие в случае его проигрыша.

Досрочные выборы президента Абхазии состоятся 15 февраля. Они были назначены после ухода в отставку с поста главы республики Аслана Бжании. 24 января Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что за Гунба планируют проголосовать 32% жителей республики. На втором месте — Ардзинба (15%). На вопросы социологов ответили 1634 респондента. Опрос проходил по телефону среди граждан 18 лет и старше.