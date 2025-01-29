Москва, 29 января, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по украинским военным аэродромам, местам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Об этом 29 января сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

РИА Новости/Евгений Биятов Вертолёт Ка-52 ВС РФ

Авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения и местам сборки БПЛА и безэкипажных катеров, а также скоплениям живой силы и техники противника в 156 районах, говорится в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 165 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — добавили в ведомстве.

Общие потери ВСУ за минувшие сутки составили не менее 1275 военных. Наибольшие потери противник понёс в зоне действия российских воинских группировок «Запад» и «Центр» — до 320 и 520 бойцов соответственно. Бойцы группы «Центр» освободили в ДНР населённый пункт Новоелизаветовка.

Группировки ВС России «Север», «Юг», «Восток» и «Днепр» нанесли ВСУ потери в количестве 30, 220, 135 и 50 бойцов соответственно.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска в ответ на атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что среди целей нет жилых домов или объектов социальной инфраструктуры.