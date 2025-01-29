Москва, 29 января, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Россия принимает меры, чтобы свести к минимуму последствия санкций Запада для отечественного рынка энергоносителей, заявил 29 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Разумеется, и Соединённые Штаты Америки, и европейцы пытаются вот этими незаконными рестрикциями возводить препоны для осуществления наших торговых сделок в области энергоресурсов, энергоносителей. Мы принимаем меры для минимизации последствий таких решений с тем, чтобы наши компании имели возможность продолжать работать», — сказал Песков журналистам.

Ранее Европейская комиссия решила ввести пошлины на сельскохозяйственную продукцию и азотные удобрения из России и Белоруссии. Тарифные сборы будут направлены на поддержание роста внутреннего производства и индустрии удобрений ЕС, пострадавшей во время энергетического кризиса.

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