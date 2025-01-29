Москва, 29 января, 2025, 12:15 — ИА Регнум. Российские средства ПВО в минувшие сутки сбили 165 беспилотников ВСУ, сообщила в среду, 29 января, пресс-служба Министерства обороны.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 165 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сказано в сообщении.

Всего с начала проведения специальной военной операция ВС РФ уничтожили 41 800 дронов противника.

Также 29 января пресс-служба военного ведомства проинформировала об освобождении населённого пункта Новоелизаветовка в ДНР. Подразделения ВС РФ нанесли удары по аэродромам ВСУ, цехам производства, местам хранения и сборки беспилотников и безэкипажных катеров противника. Совокупные потери ВСУ за сутки составили до 1305 человек.

Как передавало ИА Регнум, ранее 29 января пресс-служба Минобороны сообщала, что средства ПВО за прошедшую ночь сбили 104 украинских дрона над девятью российскими регионами. Больше всего беспилотников обезвредили в небе над Курской областью — 47. Ещё 27 украинских БПЛА нейтрализовали в Брянской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее сообщил о пожаре в Кстовской промзоне, возникшем после отражения атаки украинских БПЛА на регион. Обломки сбитого дрона упали на территории завода «СИБУР-Кстово», пожарные ликвидируют возгорание. Пострадавших нет.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинформировал, что над регионом за ночь отразили атаки 29 беспилотников. 20 дронов уничтожили над Торопецким муниципальным округом и ещё несколько — над районом Андреаполя. Об отражении массированной атаки беспилотников сообщил и губернатор Брянской области Александр Богомаз. Всего уничтожили 33 БПЛА самолётного типа, в том числе три реактивных. 27 дронов сбили силы ПВО Минобороны, ещё шесть — спецподразделение управления Росгвардии. При атаке никто не пострадал.