Донецк, 29 января, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ освободили село Новоелизаветовка в Донецкой Народной Республике, сообщило 29 января Министерство обороны РФ.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Новоелизаветовка», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Новопавловка, Удачное, Щербиновка и Тарасовка в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января стало известно, что ВС РФ освободили населённый пункт Волково в Донецкой Народной Республике, 20 января — Шевченко в ДНР и Новоегоровку в Луганской Народной Республике (ЛНР), 19 января — Воздвиженку, а 18 января — Петропавловку и Времевку в ДНР.