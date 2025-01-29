Москва, 29 января, 2025, 12:12 — ИА Регнум. Фестиваль «Китайский Новый год» стартовал в Москве в рамках проекта «Зима в Москве». Площадки на Тверском бульваре ждут гостей до 9 февраля: там работают два шале, где проходят мастер-классы, лекции и творческие занятия под руководством знатоков восточной культуры, включая представителей Китая и мастеров, изучающих многовековые традиции. Вход на все мероприятия свободный.

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Этот фестиваль стал продолжением мероприятий, которые посвящены перекрестным Годам культуры России и Китая, и приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между странами.

«Россия и Китай — крупнейшие соседи, многие десятилетия они развивают дружеские и партнерские взаимоотношения. Для того чтобы укрепить взаимопонимание между народами наших стран, необходимо рассказывать о традициях и обычаях. Фестивальное движение в Москве объединяет и сближает культуры русских и китайцев в праздниках, играх, мастер-классах, театрализованных представлениях», — заявила директор Центра международного образования и профподготовки, одна из организаторов мастер-классов в рамках фестиваля Ольга Долгих.

Так, в шале у памятника К. А. Тимирязеву гости фестиваля ознакомятся с китайским искусством. В том числе их ожидает мастер-класс по традиционному вырезанию из бумаги — цзяньчжи, мастер-класс по созданию различных композиций, занятия по живописи и каллиграфии.

А в шале у памятника С. А. Есенину гости смогут попробовать себя в каллиграфии, ксилографии, узнают о традициях чаепития и многом другом.

Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое до 28 февраля объединяет разнообразные мероприятия столицы. Атмосфера зимних традиций охватила весь город — открыто более 1,9 тысячи площадок. В проект органично вплелись крупнейшие фестивали столицы — «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Город света», «Снег и лед в Москве» и многие другие.