Москва, 29 января, 2025, 12:07 — ИА Регнум. Журналист Такер Карлсон не привёл доказательств намерений администрации США убить президента России Владимира Путина, а бездоказательной информации лучше не доверять, заявил в среду, 29 января, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Американский журналист Такер Карлсон

Карлсон в интервью журналисту Мэтту Таибби ранее назвал попытки администрации США убить президента России «безумием». Особую ответственность он возложил на бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена, который, по словам Карлсона, фактически руководил американским государством в последние месяцы правления экс-президента США Джозефа Байдена и делал всё, чтобы ускорить начало войны между Россией и США.

«Мы не совсем понимаем, что имел в виду Такер Карлсон, когда об этом говорил. Он не привёл никаких доказательств, поэтому я не имею возможности комментировать сказанное им. Непонятно, что имелось в виду. Времена такие, что бездоказательной информации, от кого бы она ни исходила, лучше на слово не верить», — сказал Песков журналистам.

Как передавало ИА Регнум, спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что высказывания Карлсона следует воспринять всерьёз. Поскольку само обсуждение возможного покушения на президента России угрожает глобальной безопасности и открывает путь к ядерной войне, следует провести расследование, отметил Володин.

Песков, ранее комментируя высказывания Карлсона, подчеркнул, что спецслужбы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и безопасности лиц, которые находятся под государственной охраной, и в первую очередь президента.