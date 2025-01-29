Москва, 29 января, 2025, 12:06 — ИА Регнум. Символические «Часы Судного дня» — это инструмент учёных, указывающий на нарастание напряжённости в мире. Об этом 29 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, комментируя очередной перевод стрелок часов в направлении «ядерной полуночи».

Mark Schiefelbein/AP/TASS

По словам представителя Кремля, стрелки часов переводит не Запад, это делают некие учёные. У них, конечно же, есть поводы для опасений.

«То, что атмосфера действительно чрезвычайно напряжённая, и то, что количество конфликтов — и замороженных, и нерешённых до сих пор, и горячих конфликтов — зашкаливает, — это действительно так», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, время до полуночи, оставшееся на «Часах Судного дня», сократилось до 89 секунд. Это наименьшее значение в истории проекта, начатого в 1947 году журналом Чикагского университета «Бюллетень учёных-атомщиков». Тогда на часах оставили семь минут до отметки, символизирующей возможный момент ядерного катаклизма.

В январе 2024 года генеральный директор журнала Рэйчел Бронсон заявляла, что учёные не стали передвигать стрелки часов, показывавших 90 секунд до «ядерной полуночи».

В марте 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал не нагнетать ажиотаж вокруг «Часов Судного дня» и назвал этот проект не очень корректным и полезным.

Замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что, по его оценкам, «Часы Судного дня» показывают «без двух минут». По его словам, это не означает необратимость их хода, однако подходить к происходящему следует со всей ответственностью.