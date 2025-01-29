Москва, 29 января, 2025, 12:07 — ИА Регнум. Власти Сербии не обращались к российской стороне за поддержкой после отставки премьер-министра страны Милоша Вучевича. Об этом 29 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

TASS / EPA/ANDREJ CUKIC

Представитель Кремля подчеркнул, что руководство Сербии способно самостоятельно разобраться со всеми проблемами. Он напомнил, что Сербия является дорогой для России страной и два государства связаны общими корнями. По его словам, Москва ценит дружбу с Белградом и будет и дальше взаимодействовать с этой страной.

«Мы желаем нашим сербским братьям как можно скорее урегулировать все проблемы и снова вернуться к спокойному планомерному развитию», — добавил представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, Вучевич 28 января официально сообщил, что подал прошение об уходе в отставку. Своё решение он объяснил протестами в стране и расколом в обществе. Вместе с ним, согласно сербским законам, уйдёт в отставку и всё правительство.

Акции протеста в Сербии начались в конце 2024 года после трагического инцидента на вокзале в Нови-Саде, где 14 человек погибли при обрушении бетонного навеса. Участники протестов потребовали отставки ряда руководителей, включая мэра Нови-Сада Милана Джурича и премьер-министра страны.

Президент страны Александр Вучич ранее отметил, что представители западных спецслужб через своих агентов пытаются организовать в Сербии цветную революцию, использовав студентов и других участников протестных акций. Глава государства подчеркнул, что власти будут до последнего момента ждать, прежде чем дать ответ на действия демонстрантов.

Вучевич считает, что массовые протесты, охватившие Сербию, управляются из-за границы. По его словам, их организаторы ударили по самой чувствительной сфере общества — образованию и детям. Он добавил, что таким образом Сербию умышленно ставят под угрозу как государство.