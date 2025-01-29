Москва, 29 января, 2025, 12:06 — ИА Регнум. Визит российской делегации в Дамаск важен для выстраивания диалога с новыми властями Сирии. Об этом 29 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РИА Новости/Алексей Мальгавко

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что межведомственная делегация РФ провела переговоры с главой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. Он уточнил, что встреча длилась почти три часа и прошла конструктивно.

«Это важная поездка, важные контакты, потому что необходимо выстраивать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что Москва продолжит работу в указанном направлении. При этом он не стал комментировать сообщения в СМИ о том, что новые сирийские власти попросили у России компенсаций «для восстановления доверия», а также информацию о том, что Дамаск якобы призывал выдать Сирии экс-президента этой республики Башара Асада.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря Асад оставил должность президента и покинул Сирию, распорядившись мирно передать власть. Он с семьёй прибыл в Россию, где им предоставили убежище.

29 декабря Ахмед аш-Шараа заявил, что у Сирии есть стратегические интересы, связанные с Россией. Он подчеркнул, что Дамаск не хочет, чтобы Москва покинула Сирию в ущерб отношениям двух стран.

Вместе с тем 21 января директор таможни Тартуса Рияд Джуди проинформировал, что контракт о расширении и модернизации порта Тартус, заключённый властями Сирии с российской компанией в 2019 году, аннулирован.