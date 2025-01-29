Москва, 29 января, 2025, 12:23 — ИА Регнум. В столице началось празднование Нового года по китайскому календарю. В рамках проекта «Зима в Москве» на разных площадках можно посетить представления, мастер-классы и другие мероприятия.

mos.ru «Зима в Москве»: как в столице празднуют китайский Новый год

Одним из самых ярких событий стало шествие 100 артистов во главе с большими фигурами дракона и змеи в день открытия фестиваля «Китайский Новый год в Москве». Это шоу повторят несколько раз. Артисты прошли от Тверского бульвара до Манежной площади в костюмах китайских львов, принцесс, членов императорской семьи, стражей, дам с дракончиками и красными фонарями, мудрецов и старцев, министров-мандаринов и воинов золотого дракона.

На локациях на Тверском бульваре можно было посмотреть традиционные китайские танцы. В частности, у памятника Тимирязеву гости увидели танец северных львов-хранителей и хоровод с большим золотым драконом. Кроме того, на этой площадке во время фестиваля пройдут различные мастер-классы: по традиционному вырезанию из бумаги — цзяньчжи, живописи и каллиграфии.

У памятника Есенину в день открытия фестиваля гости посмотрели танец дам с фонарями и танец южных львов-хранителей. Здесь также состоялось шоу зелёного дракона. На протяжении фестиваля «Китайский Новый год в Москве» посетители смогут изучить основы каллиграфии, ксилографии, узнать больше о традиционной одежде народностей Китая, а также погрузиться в культуру китайского чаепития.

Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое до 28 февраля объединяет разнообразные мероприятия столицы. Москвичам и гостям столицы предлагают огромный выбор мероприятий на свежем воздухе и в учреждениях культуры и спорта. Атмосфера зимних традиций охватила весь город — открыто более 1,9 тысячи площадок.