Лондон, 29 января, 2025, 11:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пойдёт на мирные переговоры по Украине с уверенностью в собственной победе. Об этом пишет британское издание Spectator.

Сергей Савостьянов/ТАСС Владимир Путин

«Путин вступит в переговоры с уверенностью в своей предстоящей победе, независимо от того, сколько на это уйдёт времени», — указано в публикации.

В материале уточняется, что в скором времени может состояться телефонный разговор между Путиным и президентом США Дональдом Трампом. В издании также заявили, что Вашингтон планирует полноценную встречу с российским лидером.

Как передавало ИА Регнум, 20 января Путин отмечал, что Россия готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Он также подчеркнул, что должны быть учтены законные интересы России.

Ранее Путин сообщал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.