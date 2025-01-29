Пекин, 29 января, 2025, 11:50 — ИА Регнум. Компания Alibaba Cloud, которой владеет китайская Alibaba Group, разработала новую языковую модель искусственного интеллекта (ИИ) под названием Qwen 2.5-Max, которую назвала более мощной, чем DeepSeek. Об этом сообщили 29 января в пресс-службе.

Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press

На официальном аккаунте компании в социальной сети WeChat говорится, что новая модель показывает «чрезвычайно высокую производительность».

Создатели Qwen 2.5-Max отметили, что она превосходит не только продукт китайской DeepSeek, но и имеет преимущества перед моделью ИИ Llama-3.1-405B, разработанной компанией Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, ранее агентство Bloomberg написало, что модель DeepSeek обрушила акции технологических компаний в ряде стран, в том числе в США. На торгах 27 января производители микрочипов потеряли в цене от 12% до 19%, суммарные потери в моменте превысили $1 трлн. По мнению многих инвесторов, на которых сослались журналисты, создатели этого продукта смогли добиться успехов при гораздо меньших тратах на разработку, благодаря чему они могут на равных конкурировать с OpenAI, Microsoft, Google и Nvidia.