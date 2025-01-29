Баку анонсировал публикацию итогов расследования крушения самолёта AZAL
Азербайджан пообещал уже скоро объявить итоги расследования крушения борта AZAL
Баку, 29 января, 2025, 11:49 — ИА Регнум. Уже в ближайшее время общественности представят информацию о результатах расследования причин крушения самолёта авиакомпании Azerbaijan airlines (AZAL) под Актау. Об этом 29 января сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Он отметил, что соответствующие структуры республики продолжают расследование причин авиакатастрофы.
«Считаем, что в ближайшее время вместе с государствами-партнёрами мы предоставим общественности подробную информацию по этому вопросу», ― заявил Гаджиев.
Помощник главы государства добавил, что на проведённом президентом страны совещании по этому вопросу подчеркнули, что будет обеспечено регулярное информирование общественности о ходе расследования происшествия.
Как передавало ИА Регнум, утром 25 декабря 2024 года самолёт Embraer 190 компании AZAL, следовавший рейсом Баку — Грозный, разбился в 3 км от аэропорта Актау. В результате происшествия погибли 38 человек. 29 человек выжили. Среди тех, кто находился на борту, было 16 россиян, смогли спастись девять из них. В связи с крушением лайнера AZAL в Актау назначили комплексную экспертизу. По факту ЧП возбудили уголовное дело.
Президент России Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принёс извинения за то, что катастрофа произошла в воздушном пространстве России.
Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев 24 января сообщил, что Астана, получив расшифровку чёрных ящиков упавшего близ Актау лайнера, передала копии Москве и Баку. По его словам, попавшая в интернет расшифровка чёрных ящиков отличается от оригинала. Он также призвал дождаться информации от официальных источников.
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев 27 января обсудили тему крушения самолёта Azerbaijan Airlines. Стороны указали на необходимость завершения официального расследования и обнародования его результатов для прояснения всех обстоятельств произошедшей трагедии.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал дождаться официальных результатов расследования.