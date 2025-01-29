Баку, 29 января, 2025, 11:49 — ИА Регнум. Уже в ближайшее время общественности представят информацию о результатах расследования причин крушения самолёта авиакомпании Azerbaijan airlines (AZAL) под Актау. Об этом 29 января сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

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Он отметил, что соответствующие структуры республики продолжают расследование причин авиакатастрофы.

«Считаем, что в ближайшее время вместе с государствами-партнёрами мы предоставим общественности подробную информацию по этому вопросу», ― заявил Гаджиев.

Помощник главы государства добавил, что на проведённом президентом страны совещании по этому вопросу подчеркнули, что будет обеспечено регулярное информирование общественности о ходе расследования происшествия.

Как передавало ИА Регнум, утром 25 декабря 2024 года самолёт Embraer 190 компании AZAL, следовавший рейсом Баку — Грозный, разбился в 3 км от аэропорта Актау. В результате происшествия погибли 38 человек. 29 человек выжили. Среди тех, кто находился на борту, было 16 россиян, смогли спастись девять из них. В связи с крушением лайнера AZAL в Актау назначили комплексную экспертизу. По факту ЧП возбудили уголовное дело.

Президент России Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принёс извинения за то, что катастрофа произошла в воздушном пространстве России.

Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев 24 января сообщил, что Астана, получив расшифровку чёрных ящиков упавшего близ Актау лайнера, передала копии Москве и Баку. По его словам, попавшая в интернет расшифровка чёрных ящиков отличается от оригинала. Он также призвал дождаться информации от официальных источников.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев 27 января обсудили тему крушения самолёта Azerbaijan Airlines. Стороны указали на необходимость завершения официального расследования и обнародования его результатов для прояснения всех обстоятельств произошедшей трагедии.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал дождаться официальных результатов расследования.