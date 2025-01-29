ДНР, 29 января, 2025, 11:36 — ИА Регнум. Главный вентиляционный ствол шахтоуправления «Покровское», расположенного к западу от Красноармейска в ДНР, заминирован украинскими войсками. Об этом 29 января сообщили в российских силовых структурах ТАСС.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Наши войска к предприятию подошли вплотную, там идут бои», — отметили силовики.

Они добавили, что в районах сёл Песчаное и Котлино взорваны вентиляционные стволы под номерами 1 и 2. Коксующийся уголь добывали на трёх вентиляционных стволах.

Шахтоуправление «Покровское» — ведущее угледобывающее предприятие Украины, которое находится в посёлке Удачное близ Красноармейска (украинское название — Покровск).

Военно-политический эксперт Ян Гагин ранее сообщил, что украинские войска подорвали шахту в Красноармейске, чем лишили Украину единственного месторождения коксующегося угля.

Как передавало ИА Регнум, 14 января российские силовики сообщили, что в районе шахтоуправления начались бои. В связи с продвижением российских войск шахта приостановила добычу коксующегося угля. Для киевского режима это означает почти четырёхкратное сокращение объёмов производства сталелитейной промышленности.

Военные группировки ВС России «Центр» 24 января освободили Тимофеевку в ДНР. В силовых структурах заявили, что это позволит российским войскам ускорить охват Красноармейска с восточного направления.