Мурманск, 29 января, 2025, 11:34 — ИА Регнум. На территории Мурманской области существует опасность прилёта беспилотных летательных аппаратов. Об этом 29 января сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Мурманск

«Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, в том числе временные закрытия воздушного пространства», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Губернатор также попросил сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации, а также с пониманием отнестись к переносу авиарейсов.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Мурманска. Как пояснил пресс-секретарь агентства Артём Кореняко, такое решение приняли для безопасности полётов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Ранее временные ограничения на полёты вводились в петербургском аэропорту Пулково и аэропорту Казани.

Дежурные средства противовоздушной обороны ночью 29 января перехватили и уничтожили над российскими регионами 104 украинских беспилотника. Атакам подверглись девять регионов. Больше всего дронов сбили в небе над Курской областью ― 47. Также 27 БПЛА уничтожили над Брянской, 11 — над Смоленской областями. Кроме того, российские военные сбили семь дронов ВСУ над Тверской областью, четыре — над Белгородской, по три — над Нижегородской и Калужской, по одному — над Ростовской и Ленинградской областями.