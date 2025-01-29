Москва, 29 января, 2025, 11:31 — ИА Регнум. Российский дизайнер и видеоблогер Артемий Лебедев назвал бесполезными 99% книг и призвал сжечь их без какой-либо жалости. Об этом он заявил в выпуске своего шоу.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Огромное количество книг — мусор. 99% из них. Их можно сжечь и вообще ни секунды не жалеть», — отметил он.

При этом Лебедев уточнил, что необходимо искать именно тот 1% книг, в которых всё ещё содержится новая и необходимая информация. По его словам, чтение книги позволяет перенимать опыт другого человека, не проживая его самостоятельно, что экономит целые годы жизни.

Как передавало ИА Регнум, ранее Лебедев предложил бороться с телефонным мошенничеством за счёт отказа от мобильных телефонов. Блогер также назвал мошенничество позорным видом деятельности.

В конце декабря Лебедев, комментируя ситуацию вокруг Гренландии, которую намерен отобрать у Дании президент США Дональд Трамп, заявил, что настоящая свобода есть только в России.