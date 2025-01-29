Покровск, ДНР, 29 января, 2025, 11:17 — ИА Регнум. Падение Красноармейска (украинское название Покровск) станет катастрофой для главы киевского режима Владимира Зеленского и приведёт к его устранению. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своём видеоблоге.

Владимир Зеленский

«В течение нескольких недель, когда начнутся бои за Покровск, и особенно, когда он падёт, тогда разразится политический кризис в Киеве, который окончательно сметёт Зеленского прочь», — отметил он.

Меркурис также уточнил, что о грядущем политическом кризисе на Украине говорят и слова главы ГУР Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), который недавно предупредил об угрозе существованию Украины, если до конца лета не начнутся переговоры.

Как передавало ИА Регнум, в связи с продвижением российских войск на шахте в Красноармейске остановили добычу коксующегося угля. Агентство Reuters информировало, что работа на шахте продолжается только на поверхности, работников эвакуировали. Отмечалось, что только эта шахта продолжала обеспечивать Украину коксующимся углем. Её закрытие приведёт к почти четырёхкратному сокращению объёмов производства украинской сталелитейной промышленности.

В середине января начались бои в районе шахтоуправления «Покровское» на красноармейском направлении. Группировку ВСУ перебросили к территории главного вентиляционного ствола предприятия. Там же находятся оборонительные сооружения.