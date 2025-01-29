Мурманск, 29 января, 2025, 11:05 — ИА Регнум. Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Мурманск. Об этом 29 января сообщил пресс-секретарь агентства Артём Кореняко в Telegram-канале.

РИА Новости/Павел Львов

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении.

Представитель Росавиации пояснил, что решение принято для безопасности полётов гражданских воздушных судов.

Как сообщало ИА Регнум, временные ограничения на полёты действовали 29 января с 02:56 до 04:32 мск в петербургском аэропорту Пулково, с 00:55 до 02:35 в аэропорту Казани.

Ночью дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над российскими регионами 104 украинских беспилотника. В Минобороны РФ уточнили, что 47 дронов сбили в небе над Курской областью, 27 — над Брянской, 11 — над Смоленской. Кроме того, российские военные сбили семь дронов ВСУ над Тверской областью, четыре — над Белгородской, по три — над Нижегородской и Калужской, по одному — над Ростовской и Ленинградской областями.

В Смоленской области один из беспилотников уничтожили при попытке атаковать атомную станцию. Разрушений не было, АЭС работает штатно.

В Нижегородской области падение обломков дронов привело к возгоранию на территории завода «СИБУР-Кстово». Работники предприятия не пострадали, пожар ликвидируют.