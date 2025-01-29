Москва, 29 января, 2025, 10:55 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны ПВО за прошедшую ночь сбили 104 украинских дрона над российскими регионами. Об этом 29 января сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что Вооружённые силы Украины пытались атаковать девять регионов РФ. Больше всего беспилотников обезвредили в небе над Курской областью — 47. Ещё 27 украинских БПЛА нейтрализовали в Брянской области, в Смоленской — 11.

Над территорией Тверской области российские военные сбили семь дронов ВСУ, над Белгородской областью ― четыре, по три беспилотника — над Нижегородской и Калужской областями. Кроме того, по одному БПЛА поразили в Ростовской и Ленинградской областях.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о пожаре в Кстовской промзоне, возникшем после отражения атаки украинских БПЛА на регион. Обломки сбитого дрона упали на территории завода «СИБУР-Кстово», пожарные ликвидируют возгорание. В пресс-службе предприятия заявили, что пострадавших нет. Все работники перемещены на безопасное расстояние.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя 29 января заявил, что над регионом за ночь силы Минобороны отразили атаки 29 беспилотников. 20 дронов уничтожили над Торопецким муниципальным округом и ещё нескольких — над районом Андреаполя.

Об отражении массированной атаке беспилотников ночью в Брянской области сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, всего уничтожили 33 БПЛА самолётного типа, в том числе три реактивных. 27 дронов сбили силы ПВО Минобороны России, ещё шесть — спецподразделение управления Росгвардии по Брянской области. При налёте никто не пострадал.