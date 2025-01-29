Москва, 29 января, 2025, 10:46 — ИА Регнум. Новое законодательство закрепляет принципы управления зелёным фондом Москвы, которые позволят применять системный подход к озеленению. Об этом заявила заместитель директора Института экологии НИУ ВШЭ Наталья Поротникова.

Валерий Шарифулин/ТАСС

По словам эксперта, Москва представляет собой один из самых зелёных мегаполисов мира. «Высокий уровень озеленённости мегаполиса обеспечивают обширные природные территории, но немаловажную роль играют и зелёные насаждения в зоне исторической и современной застройки», — пояснила Поротникова агентству городских новостей «Москва».

Она добавила, что многочисленные парки, скверы, придомовые территории в жилых кварталах создают благоприятную среду для горожан. Именно поэтому для сохранения экологического благополучия города необходимо уделять внимание всем его элементам. «На решение этой задачи направлено обновленное законодательство Москвы, которое включает системное регулирование всех составляющих зелёного фонда столицы», — отметила Поротникова.

Среди достоинств обновлённой законодательной базы эксперт перечислила современные новации в управлении зелёным фондом. Поротникова подчеркнула, что введение понятия «зелёного каркаса» города гарантирует внимание к каждой территории — от малых локаций рядом с домом до крупных массивов — природных территорий, парков и скверов.

Эксперт считает, что введение понятия «зелёный каркас» — важное нововведение. В него включаются все территории зелёного фонда, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение. Основой «зелёного каркаса» становятся зоны, которые обеспечивают экосистемную и территориальную связанность и доступность площадей зелёного фонда, что позволит создавать специальные маршруты для отдыха и спорта.

Новый подход к управлению зелёным фондом столицы сохраняет и развивает принципы его охраны и использования, подчеркнула Поротникова. В частности, охрана зелёных насаждений осуществляется на всех участках независимо от форм собственности, а приоритет отдаётся сохранению естественных экологических систем.

«Особое внимание уделяется экосистемным функциям зелёных насаждений, их роли в создании благоприятной среды, насыщении воздуха кислородом, очистке воздуха от загрязнений, шума и пыли, защиты от колебаний температуры воздуха», — пояснила Наталья Поротникова.

Она добавила, что всё это будет учитываться при озеленении, при высадке новых саженцев, при принятии решений в управлении тем или иным участком зелёных насаждений. Кроме того, в обновлённом законодательстве учитывается важность сохранения биоразнообразия — различных видов растений и животных, это тоже одна из ключевых экосистемных функций зелёного фонда.

«Таким образом системный подход и внимание к важнейшим деталям должны обеспечить гармоничное развитие города, его зелёной составляющей — качественной, доступной, благоприятной для жизни человека, животного и растительного мира», — считает заместитель директора Института экологии НИУ ВШЭ.

Она напомнила, что в настоящее время почти 50% площади Москвы занимают парки, скверы и природные территории.