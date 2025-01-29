Москва, 29 января, 2025, 10:48 — ИА Регнум. После заявления президента России Владимира Путина о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский нелегитимен, на Западе могут начаться серьёзные дискуссии на эту тему. Запустить их может президент США Дональд Трамп, заявил 29 января турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер «РИА Новости».

Валерий Шарифулин/ТАСС

Путин ранее заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, что Зеленский в силу нелегитимности не может ничего подписывать. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией.

«Полагаю, в ближайшие дни на Западе стоит ожидать начала дискуссии по поводу легитимности Зеленского. Кто знает, может быть, сам Трамп даст ей старт и мы вступим в интересный период», — сказал Сезер.

По мнению эксперта, Путин прав, а его слова адресованы в первую очередь Трампу, который заявляет о намерении добиться урегулирования конфликта на Украине.

На Западе не хотят дискуссий о нелегитимности украинского руководства, добавил Сезар, хотя это нежелание — проявление двойных стандартов. Ведь западные страны любят говорить о демократии, тогда как Зеленский потерял законное право управлять государством.

«Путин подчёркивает, что переговорный процесс пойдёт гораздо быстрее без Зеленского», — отметил политолог.

Как сообщало ИА Регнум, указ о запрете переговоров с президентом России Зеленский подписал 30 сентября 2022 года. Срок его полномочий на посту президента Украины истёк 20 мая 2024 года. Ранее, в марте, в стране должны были пройти очередные выборы. Отказ от проведения голосования в Киеве объяснили военным положением. Сам Зеленский заявлял, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.