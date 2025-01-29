Москва, 29 января, 2025, 10:38 — ИА Регнум. Пенсии военных пенсионеров, которые с 1 января проиндексировали на 9,5%, будут дополнительно проиндексированы на 4,5% с 1 октября 2025 года. Об этом сообщил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Александр Манзюк/ТАСС

«Вместе с тем федеральным законом от 30 ноября 2024 г. №419-ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» предусмотрено повышение денежного довольствия военнослужащих на 4,5% с 1 октября 2025 года, что, как следствие, повлечёт повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу, также с 1 октября 2025 года на 4,5%», — рассказал он.

Как передавало ИА Регнум, 22 января президент России Владимир Путин поручил проиндексировать страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия на 9,5%. При этом индексация должна быть проведена задним числом, с 1 января 2025 года, уточнил глава государства. Премьер-министр России Михаил Мишустин 27 января заявил о подписании постановления, согласно которому с 1 февраля проиндексируют более 40 социальных выплат и пособий на 9,5%.

С 1 января в России на 4,5% увеличились отдельные выплаты военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, а также уволенным с военной службы, проходившим военные сборы, и добровольцам. Проиндексированы в том числе страховые выплаты, которые положены военным, получившим инвалидность или ранение во время службы.

Также увеличили единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации военнослужащим. Кроме того, увеличен размер страховых компенсаций для членов добровольческих формирований.