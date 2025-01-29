Киев, 29 января, 2025, 10:39 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подверг критике премьер-министра Словакии Роберта Фицо за его стремление поддерживать связи с Россией и нежелание закупать дорогостоящий американский газ. Об этом он написал 29 января в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«[Фицо] выбирает Москву вместо Америки и других партнёров, которые могут обеспечить его страну газом на коммерческих условиях», — отметил глава киевского режима.

Он назвал ошибкой такую позицию словацкого лидера. По словам главы киевского режима, многие европейские политики выбрали путь «сохранения независимости и суверенитета» для своих стран. Зеленский утверждает, что Фицо к ним не относится.

Как сообщало ИА Регнум, 28 января премьер-министр Словакии обвинил главу киевского режима в том, что тот сорвал переговоры по транзиту газа, направив ему протокол встречи, которая ещё не состоялась. Словацкий лидер уточнил, что в документе не было пунктов, касающихся голубого топлива. Фицо подчеркнул, что был готов переговорить с главой киевского режима в швейцарском Давосе.

Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину 1 января. Причиной этого стал отказ Киева продлевать соответствующее соглашение. 12 января Фицо заверил, что Словакия в рамках работы технической группы по энергетике будет оказывать давление на Украину, чтобы восстановить транзит газа.

25 января словацкий премьер-министр заявил, что глава киевского режима, поддерживая протестующих в Словакии, вмешивается во внутренние дела страны.