Вашингтон, 29 января, 2025, 10:36 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа сделала послабления в исполнении указа о заморозке помощи иностранным государствам и разрешила продолжить поставки жизненно важной гуманитарной помощи. Об этом 29 января сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник.

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«Администрация Трампа частично отступила от указа, приостанавливающего почти все программы иностранной помощи США, разрешив новые исключения для того, что она назвала «гуманитарной помощью для спасения жизней», — говорится в материале.

По данным издания, в памятке государственного секретаря Марко Рубио для федеральных агентств и получателей помощи указано, что такие программы должны продолжаться или возобновить работу, если они были прекращены.

Исключения касаются, в частности, жизненно важных лекарств, медицинских услуг, поставок продовольствия, предоставления укрытий и минимальной необходимой материальной помощи.

Как передавало ИА Регнум, 20 января Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи США. В документе отмечалось, что сегодняшний масштаб помощи, оказываемой другим странам, не соответствует американским интересам, во многих случаях противоречит ценностям страны и «служит дестабилизации мира во всём мире».

Директиву о приостановке помощи иностранным государствам разослали всем дипломатическим и консульским учреждениям США, а сотрудникам Госдепартамента приказали прекратить работы по большинству действующих грантов на иностранную помощь. Такое решение шокировало многих сотрудников ведомства.

25 января агентство США по международному развитию (USAID), деятельность которого МИД России потребовал прекратить в стране в 2012 году, заморозило помощь Украине и другим государствам на 90 дней. Это было сделано после указа Рубио и по поручению Трампа. Известно, что проекты затронули финансовую поддержку школ и вопросы в области здравоохранения, включая экстренную помощь матерям и вакцинацию детей.

Политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум заявил, что приостановка финансирования почти всех программ иностранной помощи со стороны США связана с намерениями президента США завершить конфликт на Украине на выгодных для него условиях.

После исков, поданных несколькими коалициями некоммерческих организаций и оспаривающих действия администрации в отношении управления бюджетом и административными расходами, суд в США до 3 февраля приостановил решение главы Белого дома о заморозке федеральных грантов, займов и иных финансовых программ. Как пояснил судья окружного суда столичного округа Колумбия Лорен Алихан, приостановка вводится для поддержания статус-кво до тех пор, пока не будет вынесено решение по ходатайству истцов.