Москва, 29 января, 2025, 10:30 — ИА Регнум. Планирование покушения на президента России Владимира Путина приведёт к началу ядерной войны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

ИА Регнум

Ранее американский журналист Такер Карлсон в интервью другому журналисту Мэтту Таибби заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена намеревалась убить Путина. Он также уточнил, что важную роль в этом играл экс-госсекретарь США Энтони Блинкен. Карлсон заявил, что считает такие попытки «безумием». По его словам, команда Байдена предпринимала подобные попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном».

«Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого — преступление. Серьёзнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны. Для всех международных институтов это должно стать основанием для разбирательства», — возмутился Володин.

Председатель нижней палаты ГД также уточнил, что планирование покушения на Путина звучит вполне реалистично, ведь, во-первых, Байден и Блинкен не опровергли данную информацию, а во-вторых, ранее были также совершены покушения на неугодных американской администрации на то время кандидата от республиканцев Дональда Трампа и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Как передавало ИА Регнум, 13 июля глава управления разведки минобороны киевского режима Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что киевский режим организовывал попытки покушения на Путина, но они оказались неудачными.

Нет никаких сомнений в том, что покушение на Владимира Путина, о котором рассказал Буданов, планировалось и финансировалось при участии англосаксонских хозяев Киева, заявила 18 июля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.