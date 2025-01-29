Кстовский район, Нижегородская область, 29 января, 2025, 10:20 — ИА Регнум. На территории завода «СИБУР-Кстово» в Нижегородской области тушат пожар, вспыхнувший после падения обломков сбитого украинского беспилотника. Об этом 29 января сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате отражения атаки БПЛА на территории предприятия «СИБУР-Кстово» упали обломки, что вызвало возгорание», — говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Все работники перемещены на безопасное расстояние, на месте работают пожарные МЧС России, добавили на заводе.

Завод в городе Кстово, входящий в холдинг СИБУР, выпускает базовые полимеры.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о пожаре в Кстовской промзоне, возникшем после отражения атаки украинских БПЛА на регион.

Минобороны РФ проинформировало об уничтожении над Нижегородской областью трёх БПЛА в течение ночи.

В общей сложности ночью 29 января дежурные средства ПВО перехватили 104 дрона над девятью регионами России. Больше всего БПЛА — 47 — сбили в небе над Курской областью. Ещё 27 дронов уничтожили в Брянской области, 11 — в Смоленской. Беспилотники также перехватили в Тверской, Белгородской, Калужской, Ростовской и Ленинградской областях.