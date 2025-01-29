Калгари, Канада, 29 января, 2025, 10:05 — ИА Регнум. Клуб «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение команде «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча состоялась 29 января в канадском Калгари.

TASS /AP Photo/Nick Wass

Матч завершился со счётом 3:1. В составе хозяев единственную шайбу забросил Блэйк Коулман с передачи российского форварда Андрея Кузьменко. У гостей голы забили Пьер-Люк Дюбуа, Дилан Строум и Алексей Протас.

Российский форвард и капитан «Вашингтон» Александр Овечкин провёл на льду в общей сложности 17 минут и не смог отличиться результативными действиями.

После этой победы «Вашингтон» набрал 73 очка и вышел на единоличное первое место в регулярном чемпионате НХЛ.

Как сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в социальной сети Х, «Вашингтон» повторил второй результат в истории клуба по очкам в 50 играх сезона. Ранее 73 очка столичный клуб набирал в сезоне-2019/2020. Больше всего очков в 50 встречах сезона хоккеисты клуба набирали в сезоне-2015/2016 — 78.

Следующая встреча «Вашингтон» состоится 31 января в гостях с «Оттавой Сенаторз».

Как сообщало ИА Регнум, 26 января «Вашингтон» проиграл команде «Ванкувер Кэнакс». Матч на стадионе «Роджерс-Арена» закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей шайбу дважды забросил Куинн Хьюз, за «Вашингтон» забил Пьер-Люк Дюбуа. После проигрышного матча Овечкин похвалил финского вратаря «Ванкувер Кэнакс» Кевина Ланкинена.

24 января Овечкин отличился заброшенной шайбой в победном для его клуба матче НХЛ с командой «Сиэтл Кракен». Для российского хоккеиста эта шайба стала 875-й в регулярных чемпионатах НХЛ, что позволило ему сократить своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894).