Москва, 29 января, 2025, 09:31 — ИА Регнум. Народный артист России, актёр Владимир Стеклов упал в обморок в своей квартире в Москве. Об этом 29 января сообщил Telegram-канал SHOT.

РИА Новости/ Екатерина Чеснокова Актер Владимир Стеклов

Инцидент произошёл несколько дней назад. Артисту резко стало плохо, он вывал бригаду скорой помощи. После осмотра 77-летнего Стеклова медики назвали причиной потери сознания резкое снижение давления, которое привело к ухудшению мозгового кровоснабжения.

«Предварительно, такое состояние у Стеклова могло развиться на фоне острой сердечной недостаточности», ― говорится в сообщении канала.

Актёр от госпитализации отказался. Он решил продолжать лечение амбулаторно. Сейчас Стеклов активно выступает в театре.

Владимир Стеклов снялся во многих фильмах и сериалах, среди которых «Кадетство», «Нулевой пациент», «13 Клиническая», «Дело», «Криминальный квартет», «Разорванный круг». Он также известен по ролям в таких фильмах, как «Плюмбум, или Опасная игра» (1986), «Воры в законе» (1988), «Узник замка Иф» (1988), «Увидеть Париж и умереть» (1992). Стеклов является худруком Московского современного художественного театра.

Как сообщало ИА Регнум, в 2021 году Стеклов перенёс COVID-19. Его госпитализировали в одну из больниц Москвы с подозрением на коронавирус 28 июля. Актёр пожаловался на высокую температуру и дыхательную недостаточность. 11 августа его выписали из медучреждения.

В 2022 году Владимир Стеклов участвовал в спектаклях в Донецке, а также поздравил жителей Донбасса с Днём Победы на концерте в освобождённом Мариуполе. Он поделился планами снять художественный фильм о событиях в Донбассе с 2014 года до сегодняшнего дня.