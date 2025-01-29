Москва, 29 января, 2025, 09:27 — ИА Регнум. Капитан ВС России Виктор Шалдин провёл свою группу в тыл противника и сорвал засаду ВСУ, обеспечив прибытие российской военной колонны в заданный район без потерь. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

Группа Шалдина, уточнили в ведомстве, выполняла в зоне проведения спецоперации боевую задачу по поиску украинских вооружённых формирований. В ходе продвижения по местности российские бойцы обнаружили группу ВСУ, готовящую засаду на предполагаемом пути следования колонны ВС РФ. Капитан решил атаковать первым.

«Шалдин вместе со своей группой, совершив манёвр и используя неровности местности, скрытно вышли в тыл боевиков и, застигнув противника врасплох, уничтожили часть живой силы и технику врага», — говорится в сообщении.

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