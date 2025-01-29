Приставы взыщут более 23 млн рублей с напавшего на гимназию в Казани
Приставы взыщут более 23 млн рублей с Галявиева, напавшего на гимназию в Казани
Москва, 29 января, 2025, 09:13 — ИА Регнум. Более 23 млн рублей взыщут с Ильназа Галявиева, приговорённого к пожизненному заключению за убийство девяти человек в казанской гимназии. Об этом 29 января сообщило «РИА Новости» со ссылкой на базы данных судебных приставов и судебные документы.
Работу по взысканию служба судебных приставов уже начала проводить. Приставы получили 11 исполнительных производств. Уточняется, что Галявиеву придётся заплатить 20 млн 123 тыс. рублей за моральный вред, 1 млн 638 тыс. рублей исполнительских сборов, а также 1 млн 409 тыс. рублей других взысканий имущественного характера.
Как сообщало ИА Регнум, 11 мая 2021 года в Казани вооружённый преступник ворвался в гимназию № 175 и открыл огонь. Погибли девять человек, в том числе семь детей. Ещё более 20 человек пострадали. Потерпевшими в результате его действий признали более 600 человек, в том числе малолетних.
Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, который несколько лет назад окончил эту школу. Следствие установило, что злоумышленник подражал неформальным представителям одной из деструктивных субкультур. Вину он полностью признал, раскаялся в содеянном и попросил прощения у потерпевших.
13 апреля 2023 года Верховный суд Татарстана признал Галявиева виновным по пяти статьям УК РФ («Убийство», «Покушение на убийство», «Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ», «Незаконное изготовление взрывных устройств» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и приговорил его к пожизненному заключению.
Адвокат Галявиева подал апелляцию на приговор о пожизненном заключении, попросив направить дело на новое рассмотрение, однако стороне защиты не удалось оспорить приговор. В августе 2023 года Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе решение Верховного суда Татарстана.
Наказание Галявиев отбывает в исправительной колонии № 6 («Чёрный дельфин») в Соль-Илецке Оренбургской области.