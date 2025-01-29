Москва, 29 января, 2025, 09:13 — ИА Регнум. Более 23 млн рублей взыщут с Ильназа Галявиева, приговорённого к пожизненному заключению за убийство девяти человек в казанской гимназии. Об этом 29 января сообщило «РИА Новости» со ссылкой на базы данных судебных приставов и судебные документы.

Максим Богодвид/РИА Новости Ильназ Галявиев

Работу по взысканию служба судебных приставов уже начала проводить. Приставы получили 11 исполнительных производств. Уточняется, что Галявиеву придётся заплатить 20 млн 123 тыс. рублей за моральный вред, 1 млн 638 тыс. рублей исполнительских сборов, а также 1 млн 409 тыс. рублей других взысканий имущественного характера.

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая 2021 года в Казани вооружённый преступник ворвался в гимназию № 175 и открыл огонь. Погибли девять человек, в том числе семь детей. Ещё более 20 человек пострадали. Потерпевшими в результате его действий признали более 600 человек, в том числе малолетних.

Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, который несколько лет назад окончил эту школу. Следствие установило, что злоумышленник подражал неформальным представителям одной из деструктивных субкультур. Вину он полностью признал, раскаялся в содеянном и попросил прощения у потерпевших.

13 апреля 2023 года Верховный суд Татарстана признал Галявиева виновным по пяти статьям УК РФ («Убийство», «Покушение на убийство», «Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ», «Незаконное изготовление взрывных устройств» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и приговорил его к пожизненному заключению.

Адвокат Галявиева подал апелляцию на приговор о пожизненном заключении, попросив направить дело на новое рассмотрение, однако стороне защиты не удалось оспорить приговор. В августе 2023 года Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе решение Верховного суда Татарстана.

Наказание Галявиев отбывает в исправительной колонии № 6 («Чёрный дельфин») в Соль-Илецке Оренбургской области.