Берлин, 29 января, 2025, 08:47 — ИА Регнум. Член парламента Германии от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Андрей Хунко поинтересовался у немецких властей, насколько целесообразной они считают потенциальную отправку миротворческого контингента на Украину. Об этом со ссылкой на обращение политика 29 января сообщила Lenta.ru.

HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

«В какой степени федеральное правительство считает отправку так называемых европейских миротворцев на Украину подходящей для обеспечения или поддержания возможного прекращения огня, несмотря на высокие риски?» — говорится в обращении парламентария.

Также член бундестага в своём обращении задал вопрос о том, рассматривают ли власти Германии участие армии ФРГ в «зарубежной операции» на территории Украины.

Как передавало ИА Регнум, 22 января глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украине потребуются минимум 200 тыс. миротворцев для обеспечения безопасности страны после завершения военного конфликта с Россией.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок 23 января заявила, что Германия тоже может отправить военных бундесвера для участия в миротворческой миссии. Она подчеркнула, что в ней должны принять участие не только страны Европы, но и те страны, с которыми Россия имеет хорошие отношения.

Ранее оппозиция Германии поддержала идею размещения немецких военных на Украине после окончания конфликта.

По данным европейского чиновника, на которого ссылается издание Politico, Франция и Великобритания уже начали планировать отправку своих военных на Украину в качестве миротворцев на случай прекращения боевых действий. По мнению властей двух стран, этот шаг необходимо сделать, чтобы обеспечить безопасность в случае прекращения огня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о размещении на территории Украины западных военных может обсуждаться только в ходе переговоров. По его словам, Россия пытается добиться полноценного мира, а не временного перемирия, а для этого украинская сторона должна будет выполнить все обозначенные условия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москва категорически не приемлет интервенцию войск НАТО на Украину. Она добавила, что это может привести к неконтролируемой эскалации.