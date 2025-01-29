Тверь, 29 января, 2025, 08:19 — ИА Регнум. Над Тверской областью сбили 29 беспилотников, сообщил губернатор Игорь Руденя. Его слова 29 января привела пресс-служба правительства региона.

Евгений Биятов/РИА Новости

«За минувшую ночь над территорией Тверской области силами Минобороны РФ отражена атака 29 БПЛА», — сообщается в Telegram-канале «Пул69».

Ранее Руденя проинформировал об уничтожении 20 дронов над Торопецким муниципальным округом и ещё нескольких — над районом Андреаполя.

Как сообщало ИА Регнум, ночью дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над российскими регионами 104 украинских беспилотника. В Минобороны РФ уточнили, что 47 дронов сбили в небе над Курской областью, 27 — над Брянской, 11 — над Смоленской. Кроме того, российские военные сбили семь дронов ВСУ над Тверской областью, четыре — над Белгородской, по три — над Нижегородской и Калужской, по одному — над Ростовской и Ленинградской областями.

В Смоленской области один из беспилотников уничтожили при попытке атаковать ядерный объект. В результате отражения атаки разрушений не зафиксировали, Смоленская АЭС работает штатно, никто не пострадал, сообщил губернатор Василий Анохин.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проинформировал, что обломки одного из сбитых БПЛА вызвали возгорание на предприятии в Кстовской промзоне. Пострадавших нет, на месте работают пожарные.