Брянск, 29 января, 2025, 08:11 — ИА Регнум. Массированную атаку беспилотников отразили ночью в Брянской области, всего уничтожено 33 дрона. Об этом 29 января сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

Виталий Невар/ТАСС

«Всего уничтожено 33 БПЛА самолётного типа, в том числе три реактивных», — написал Богомаз.

Глава региона уточнил, что 27 дронов сбили силы ПВО Минобороны России, ещё шесть — спецподразделение управления Росгвардии по Брянской области.

При налёте никто не пострадал. Оперативные и экстренные службы обследуют места падения обломков.

Как сообщало ИА Регнум, ночью дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над российскими регионами 104 украинских беспилотника. В Минобороны РФ уточнили, что 47 дронов сбили в небе над Курской областью, 27 — над Брянской, 11 — над Смоленской. Кроме того, российские военные сбили семь дронов ВСУ над Тверской областью, четыре — над Белгородской, по три — над Нижегородской и Калужской, по одному — над Ростовской и Ленинградской областями.

В Смоленской области один из беспилотников поразили при попытке нападения на ядерный объект. В результате отражения атаки разрушений не зафиксировали, Смоленская АЭС работает штатно, никто не пострадал, сообщил губернатор Василий Анохин.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проинформировал, что при отражении атаки обломки одного из БПЛА вызвали возгорание на предприятии в Кстовской промзоне. Пострадавших нет, на месте работают пожарные.

В Тверской области украинские БПЛА сбили над Торопецким районом, сообщил губернатор Игорь Руденя. Он отметил, что уничтожены 14 дронов.