Смоленск, 29 января, 2025, 08:01 — ИА Регнум. Смоленская АЭС работает в штатном режиме, упавшие осколки не повлияли на рабочий процесс.

ИТАР-ТАСС/Антон Белицкий

«Работаем в штатном режиме. На Смоленской АЭС в работе два энергоблока», — сообщили 29 января на АЭС.

В пресс-службе добавили, что третий энергоблок находится в плановом ремонте с 13 января.

Как сообщало ИА Регнум, территория Смоленской области ночью 29 января подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Один из вражеских дронов был уничтожен при попытке нападения на ядерный объект.

Ночью дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над российскими региона 104 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Над Смоленской областью нейтрализовали 11 вражеских БПЛА.