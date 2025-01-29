Москва, 29 января, 2025, 07:45 — ИА Регнум. Ночью дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над российскими регионами 104 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом 29 января сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

В Telegram-канале ведомства уточнили, что наибольшее количество вражеских дронов обезвредили в небе над Курской областью — 47. Ещё 27 украинских БПЛА нейтрализовали в Брянской области, в Смоленской — 11.

Также в течение ночи российские военные сбили семь дронов ВСУ над территорией Тверской области, четыре — над Белгородской областью, по три — над Нижегородской и Калужской областями, по одному БПЛА поразили в Ростовской и Ленинградской областях.

Как сообщало ИА Регнум, утром 28 января Минобороны РФ информировало о перехвате пяти беспилотников ВСУ над тремя регионами. В ведомстве уточнили, что ночью по два БПЛА были сбиты в Белгородской и Брянской областях, ещё один уничтожили в Крыму.

Смоленскую область ночью 29 января атаковали украинские дроны. Один из беспилотников поразили при попытке нападения на ядерный объект. В результате отражения атаки разрушений не зафиксировали, никто не пострадал, заверил губернатор региона Василий Анохин.