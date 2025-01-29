Москва, 29 января, 2025, 07:39 — ИА Регнум. Житель подмосковного Подольска Роман Бурцев, известный как двойник голливудского актёра Леонардо Ди Каприо, рассказал Life.ru, что 28 января получил удостоверение ветерана боевых действий.

VK/Роман Бурцев Роман Бурцев

«Это, конечно, очень приятное для меня события», — признался боец Бурцев.

Роман добавил, что удостоверение ему вручили в обычной обстановке, после возвращения с очередного боевого задания.

По информации соцсетей, Роман Бурцев является фельдшером в штурмовой роте.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2024 года Роман Бурцев выложил фотографию в военной форме и с автоматом. Он написал в соцсети, что подписал контракт с Министерством обороны. Уточнять, где находится, не стал.