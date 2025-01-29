Зеленский не может отменить собственный запрет на переговоры, потому что в силу своей нелегитимности не может ничего подписывать, пояснил президент России Владимир Путин. Вместе с тем российский лидер считает возможным участие главы киевского режима в переговорном процессе и придаёт большое значение урегулированию конфликта, поскольку речь идёт о гарантиях безопасности Украины и России на длительную историческую перспективу. Также глава российского государства напомнил, что продолжать войну киевский режим заставили страны Запада. Обсуждением этого и других заявлений Владимира Путина, прозвучавших в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину 28 января, ознаменован новый, 1070-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Путин обращение

Военный конфликт на Украине начался 24 февраля 2022 года, и российский президент неоднократно подчёркивал, что СВО — это не начало войны, а попытка прекратить её после украинского государственного переворота, случившегося в 2014 году.

Указ, запрещающий переговоры с президентом России, Зеленский подписал 30 сентября 2022 года. И только 25 января 2025 года во время пресс-конференции в Киеве киевский главарь подчеркнул, что запретил проводить переговоры лишь политическим деятелям государства и что на самом деле он является лидером любых переговоров.

А срок полномочий Владимира Зеленского истёк 20 мая 2024 года, дату выборов так и не назначили. О нелегитимности Зелинского Путин говорил также в июне прошлого года на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

«Президентский срок избранного ранее главы Украины истёк вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями», — отмечал Путин.

В интервью Павлу Зарубину 28 февраля Владимир Путин заявил также, что украинский конфликт прекратится через полтора-два месяца, если у Киева закончатся спонсорские деньги и патроны.

Подробности о ходе СВО и реакции общества на происходящие события — в трансляции ИА Регнум.