Карабудахкентский район, Дагестан, 29 января, 2025, 07:55 — ИА Регнум. В Дагестане выявили ещё одну подпольную майнинг-ферму, незаконно подключённую к линии электропередачи. Обнаружить её удалось при помощи квадрокоптера, сообщил 28 января исполняющий обязанности директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Арсен Гаджиев.

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«Безучётное потребление электроэнергии составило более 359 тыс. киловатт⋅часов, а предварительный ущерб — почти 3 млн рублей», — написал он в Telegram-канале.

Гаджиев призвал владельцев таких ферм не нагружать сети и не лишать граждан стабильного энергоснабжения.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году в нескольких районах Дагестана выявили незаконные майнинг-фермы, расположенные под землёй. Пресс-служба правительства республики опубликовала видео с подземной майнинг-фермой, найденной в Сергокалинском районе, где было установлено более 15 аппаратов для добычи криптовалюты.

В январе 2024 года сразу несколько майнинговых ферм, которые создавали большую нагрузку на электрические сети в Дагестане, накрыли энергетики и правоохранители в ходе рейда. На одной из криптоферм в Кировском районе Махачкалы изъяли 250 аппаратов. Именно это оборудование по добыче криптовалюты и стало причиной перегруза сети на линии электропередачи подстанции «Полигон Солнце».