Хельсинки, 29 января, 2025, 07:20 — ИА Регнум. На побережье Финляндии были обнаружены неизвестные гранулы белого цвета, которые внешне напоминают град. Об этом сообщил портал MTV Uutiset.

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Происхождение вещества пока остаётся загадкой. По предварительным оценкам, оно не представляет непосредственной угрозы для людей.

Вещество было обнаружено на пляже в городе Ханко, который находится на берегу Балтийского моря. Также его нашли в новом районе в направлении Туллиниеми. Жителям рекомендовали не посещать пляжи, где было обнаружено это вещество.

Эксперты изучают находку. Они предполагают, что это может быть парафин. Результаты лабораторных исследований будут известны позже.

Как сообщало ИА Регнум, Роспотребнадзор проверит сведения о случаях неизвестного заболевания в Индии, от последствий которого умерли 17 человек. Всего, по данным Роспотребнадзора, выявили 38 случаев заболевания. Все они зафиксированы среди членов трёх семей. Отмечается, что у пациентов наблюдается лихорадка, тошнота и слабость.

У лиц, которые скончались от последствий заболевания, врачи диагностируют отёк мозга. Исследования показали, что причиной заболевания становится воздействие токсинов. При этом пока не установлено, о каком конкретно веществе идёт речь.