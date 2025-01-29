Всеволожск, Ленинградская область, 29 января, 2025, 07:14 — ИА Регнум. Украинский дрон был сбит утром 29 января в Ленинградской области российскими силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Над Ладожским озером, недалеко от берега во Всеволожском районе, силами ПВО уничтожен БПЛА», — уточнил он в Telegram-канале.

По информации губернатора, пострадавших и разрушений не зафиксировали. Опасность атаки БПЛА в регионе отменили.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 29 января Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. В небе над регионом силами противовоздушной обороны были сбиты 26 вражеских беспилотников, информировал губернатор Александр Богомаз.

Также ночью 29 января украинские беспилотники уничтожили в Нижегородской области. При отражении атаки обломки одного из БПЛА вызвали возгорание на предприятии в Кстовской промзоне.

Смоленскую область ночью 29 января атаковали украинские дроны. Один из вражеских беспилотников поразили при попытке нападения на ядерный объект. В результате отражения атаки разрушений не зафиксировали, никто не пострадал, уточнил губернатор региона Василий Анохин.