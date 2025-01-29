В Ленинградской области над Ладожским озером уничтожили украинский БПЛА
Губернатор Дрозденко сообщил о сбитом над Ладожским озером беспилотнике ВСУ
Всеволожск, Ленинградская область, 29 января, 2025, 07:14 — ИА Регнум. Украинский дрон был сбит утром 29 января в Ленинградской области российскими силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
«Над Ладожским озером, недалеко от берега во Всеволожском районе, силами ПВО уничтожен БПЛА», — уточнил он в Telegram-канале.
По информации губернатора, пострадавших и разрушений не зафиксировали. Опасность атаки БПЛА в регионе отменили.
Как сообщало ИА Регнум, ночью 29 января Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. В небе над регионом силами противовоздушной обороны были сбиты 26 вражеских беспилотников, информировал губернатор Александр Богомаз.
Также ночью 29 января украинские беспилотники уничтожили в Нижегородской области. При отражении атаки обломки одного из БПЛА вызвали возгорание на предприятии в Кстовской промзоне.
Смоленскую область ночью 29 января атаковали украинские дроны. Один из вражеских беспилотников поразили при попытке нападения на ядерный объект. В результате отражения атаки разрушений не зафиксировали, никто не пострадал, уточнил губернатор региона Василий Анохин.