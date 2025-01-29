Киев, 29 января, 2025, 07:06 — ИА Регнум. На Украине ранним утром 29 января на фоне объявленной воздушной тревоги взрыв прогремел в Киеве, сообщило агентство «РБК-Украина».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Подробной информации об инциденте нет. Комментарии от местных властей о возможных повреждённых объектах не поступали.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в Киеве объявили с 06:47 мск.

Также сирены предупредили об опасности с воздуха население Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областей.

Как передавало ИА Регнум, российские военные нанесли удар по украинским силам в городе Первомайске Николаевской области, поразив, предположительно, натовскую технику. Об этом сообщил 28 января координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Российская армия, по информации подполья, также нанесла несколько ударов по аэродрому в Одессе. По меньшей мере три прилёта зафиксировали в районе, где находятся аэродром, много складов и сборочное производство беспилотников.