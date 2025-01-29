Мясниковский район, Ростовская область, 29 января, 2025, 06:58 — ИА Регнум. В ночь на 29 января в Ростовской области был сбит один вражеский беспилотник. Пострадавших и повреждений нет.

Станислав Красильников/РИА Новости

По информации врио губернатора Юрия Слюсаря, средствами радиоэлектронной борьбы подавлен один беспилотник ВСУ в Мясниковском районе.

Обломки дрона упали за пределами населённых пунктов.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области ночью 29 января мирный житель получил ранение при атаке вражеского беспилотника на многоквартирный дом. При сбросе взрывных устройств с украинского беспилотника в двух квартирах выбило стёкла. Также повреждения получили четыре автомобиля.

Брянская область ночью 29 января подверглась массированной атаке ВСУ. В небе над регионом силами противовоздушной обороны были сбиты 26 вражеских беспилотников, информировал губернатор Александр Богомаз.

Украинские беспилотники ночью 29 января были уничтожены в Нижегородской области. При отражении атаки обломки одного из БПЛА вызвали возгорание на предприятии в Кстовской промзоне.